La stagione di Tomori secondo Pioli: "In alcune situazioni deve essere più riflessivo ma è molto forte, è in crescita"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Fik è molto forte, molto aggressivo. La sua aggressività spesso ci ha dato risultati fantastici, in alcune situazioni deve essere più riflessivo". Così Stefano Pioli, intervenuto in conferenza alla vigilia di Juventus-Milan, su Fik Tomori. E poi aggiunge: "È in crescita, veniva da una squadra forte in cui non giocava ed è stato subito molto pronto".