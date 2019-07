Dopo i sì di Comune e Inter, nella serata di ieri è arrivato anche il via livera del Milan: l'Atalanta giocherà a San Siro le gare casalinghe della prossima Champions League. Lo riferisce La Stampa che spiega che i nerazzurri hanno dovuto cercare un altro impianto in quanto lo stadio di Bergamo, attualmente in ristrutturazione, non rispetta le regole Uefa.