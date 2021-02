La Stampa: "Belotti, carriera a un bivio. Il rinnovo col Toro resta in bilico"

La Stampa scrive dell'accordo che lega Andrea Belotti al Torino, club dove è arrivato poco più che ventenne fino al giugno del prossimo anno e, come capita in casi del genere, il rinnovo, se rinnovo sarà, dovrà essere perfezionato prima dell'inizio della nuova stagione per non correre il rischio di cominciare un campionato senza paracadute per la società. Il tempo per cominciare a tessere l'eventuale tela per arrivare ad una nuova stretta di mano che gli consegni a 27 anni una carriera granata non è, per il Gallo, dietro l'angolo. C'è l'idea di sposare il progetto vincente di una delle corazzate d'Europa: in Premier League, Tottenham su tutti, lo vedono come il tipico attaccante adatto alla realtà inglese per il modo di stare in campo. Il Gallo, oggi, è convinto del suo presente e, al presente, vuole dedicare ogni energia. Il punto di non ritorno per decifrarne il destino arriverà non prima dell'estate quando si tireranno le somme.