La Stampa: "Gazidis ha un cancro e vola a New York: 'Forma curabile'"

Anche La Stampa in edicola questa mattina dedica spazio al dramma dell'ad rossonero Ivan Gazidis, a cui è stato diagnosticato un tumore alla gola: "Gazidis ha un cancro e vola a New York: 'Forma curabile'". Il dirigente rossonero, che è già volato negli USA per le cure, ha voluto rassicurare tutti spiegando che sembra essere una forma molto curabile.