La Stampa: "Il Milan batte anche i tabù: show dei giovani a Verona con Ibra tifoso speciale"

Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa sulla vittoria di ieri dei rossoneri contro l'Hellas: "Il Milan batte anche i tabù: show dei giovani a Verona con Ibra tifoso speciale". Su un campo da sempre ostico per il Diavolo, la squadra di Pioli domina la partita nonostante le tante assenze. Ancora out per infortunio anche Ibrahimovic che ha raggiunto Verona ieri mattina per stare vicino ai suoi compagni dopo la fine del Festival di Sanremo.