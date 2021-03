La Stampa: "Il Milan riprende a correre. Ibra stop, c’è la cura Sanremo"

"Il Milan riprende a correre. Ibra stop, c’è la cura Sanremo": titola così questa mattina La Stampa che racconta la vittoria di ieri dei rossoneri contro la Roma. Il Diavolo è tornato al successo in campionato dopo due ko di fila ed ha ripreso a correre in classifica. Intanto Ibrahimovic, che ieri contro i giallorossi si è infortunato alla coscia, è pronto per partecipare come ospite fisso al Festival di Sanremo che inizia domani sera.