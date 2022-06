La Stampa - La Juventus prova ad inserirsi nell’asta tra Milan e Psg per Renato Sanches

MilanNews.it

Oltre a Milan e PSG, ci sarebbe un altro club che avrebbe messo nel mirino Renato Sanches, centrocampista in uscita dal Lille: si tratta della Juventus che, come spiega l'edizione de La Stampa in edicola questa mattina, avrebbe fatto un tentativo per inserirsi nell'asta tra rossoneri e francesi per il giocatore portoghese.