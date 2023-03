La Stampa - La Lega Serie A vuole acquistare Sky Italia

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce La Stampa, in merito al tema dei diritti TV, durante l'assemblea odierna della Lega Serie A, verrà proposta l'idea di utilizzare le risorse che arriveranno dai vari istituti di credito per acquistare Sky Italia dal colosso statunitense Comcast. Tutto questo per creare una piattaforma della Serie A che avrebbe già una sua forma e struttura, senza dover ripartire da zero (sia in termini di organizzazione che di clienti). Lo riporta goal.com.