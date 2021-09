La Stampa: "Milan, Giroud positivo al Covid: sta bene ed è in isolamento fiduciario"

La Stampa in edicola oggi titola così: "Milan, Giroud positivo al Covid: sta bene ed è in isolamento fiduciario". Ieri il club rossonero ha comunicato la positività al Covid-19 del centravanti francese dopo un tampone molecolare effettuato a domicilio. L'ex Chelsea, che non ha avuto contatti negli ultimi giorni con il resto della squadra, sta bene e si trova in isolamento fiduciario.