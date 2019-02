La Stampa: "Piatek non sbaglia un colpo, il Milan vola"

Più che una notizia - scrive il quotidiano La Stampa oggi in edicola - è un’abitudine: Piatek segna al primo tiro verso la porta dell’Empoli. E il Milan dilaga. Sono gol pesanti, quelli del polacco, che permettono ai rossoneri di blindare il quarto posto e riportarsi a meno uno dall’Inter. La squadra di Gattuso si gode la serie positiva - che potrebbe continuare con Sassuolo e Chievo, in attesa del derby - e si presenta in gran forma alla semifinale di martedì in Coppa Italia con la Lazio.