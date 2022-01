La Stampa: "Prima al Var, poi scenderà in B. A Serra resta la carezza di Ibra"

La Stampa titola così questa mattina: "Prima al Var, poi scenderà in B. A Serra resta la carezza di Ibra". L'arbitro di Milan-Spezia sarà in sala VAR per Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia, poi non arbitrerà per un po' in Serie A. Intanto, è stato molto apprezzato l'atteggiamento avuto dalla squadra rossonera che nel post-partita ha anche rincuorato il direttore di gara che era in lacrime nel suo spogliatoio. "Capita di sbagliare, capita a tutti. Lo sbaglio è stato grande, ma qualche volta va così..." le parole rivolte a Serra dopo la sfida da Zlatan Ibrahimovic.