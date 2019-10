La Stampa sul Milan: "Cresce il rosso, futuro più nero"

La Stampa parla del bilancio del Milan. "Cresce il rosso, futuro più nero" per il quotidiano torinese, perché le perdite sono salite a 145 milioni di euro contro i 90 previsti. Con immagine e conti in calo è difficile attrarre campioni e risalire. "Numeri scioccanti", che superano largamente l'ultimo e unico bilancio dell'era Yonghong Li. Poche plusvalenze e merchandising mai davvero decollato: l'idea è quella di ripartire da zero, mossa tipica dei dirigenti al primo mandato.