La Stampa sull'Europa League: "Per Milan e Roma buonissima la prima. Napoli ko con l’Az"

Nelle pagine sportive de La Stampa, spazio questa mattina anche alle squadra italiane impegnate ieri sera in Europa League: "Per Milan e Roma buonissima la prima. Napoli ko con l’Az". I rossoneri e i giallorossi hanno vinto in trasferta rispettivamente contro Celtic e Young Boys, mentre gli azzurri di Gattuso hanno perso 1-0 in casa contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar.