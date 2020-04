Il quotidiano La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Data di scadenza". Corsa contro il tempo per tenere aperta la stagione: contratti e bilanci da prolungare oltre il 30 giugno. Da Ibrahimovic a Mertens, in Serie A è in bilico il futuro di 56 giocatori. Il caso Pogba - si legge - agita Manchester.