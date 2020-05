La Stampa sulla Serie A: "Ultimi litigi"

L'edizione odierna de La Stampa titola nella sezione sportiva: "Ultimi litigi". Qualche curva ancora e il calcio si presenterà sul rettilineo finale di un percorso lungo e pieno di incertezze. La linea d'arrivo è quella di una ripartenza che verrà formalizzata domani dal governo, le curve sono gli ultimi nodi rimasti in campo. I club di serie A aspettano il via libera del ministro per lo Sport Spadafora interrogandosi, e dividendosi, su come ridisegnare il proprio cammino. Resta però da sciogliere il nodo legato alle televisioni, dato che manca l'accordo tra Lega Calcio e Sky, ed il ministro Spadafora insiste per la diretta in chiaro.