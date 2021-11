La top 30 del Pallone d'Oro - Il centrale danese del Milan Kjaer è al 18° posto

Il capitano della Danimarca e difensore del Milan, Simon Kjaer, è il 18° classificato. Kjaer è stato il simbolo anche della nazionale danese e leader in occasione del dramma occorso a Christian Eriksen oltre che autore di una grandissima stagione con i rossoneri.

Ranked at the 18th place for the 2021 #ballondor ⤵️@simonkjaer1989@acmilan pic.twitter.com/TRrQH0LEko