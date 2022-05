La UEFA dice no alla Russia per candidature EURO 2028 e 2032. L'Italia spera

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gli Europei di calcio del 2028 e del 2032 non si disputeranno sicuramente in Russia. Con un comunicato, la UEFA ha infatti reso noto di aver giudicato non ammissibile la richiesta della FUR (la federcalcio russa), poiché contrasterebbe con l'articolo 16.02 del regolamento di presentazione delle proposte per ospitare finali e fasi finali di competizioni UEFA, che afferma che "ogni offerente dovrà assicurarsi di non agire in un modo che potrebbe portare la UEFA, la finale o la fase finale di una competizione della UEFA, qualsiasi altro offerente (o qualsiasi dipendente, funzionario o rappresentante di uno dei precedenti), la procedura di gara o il calcio europeo in discredito". Inoltre, aggiunge il comunicato, dato che alla nazione ospitante è garantita la qualificazione automatica e che al momento la Russia è sospesa ed esclusa dalle competizioni europee, senza che si sappia quando questa squalifica decadrà, "l'accettazione di un'offerta della FUR andrebbe contro anche la decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, che sospende tutte le rappresentative russe e i club dalla partecipazione alle competizioni UEFA partite fino a nuovo avviso, se una federazione, le cui squadre sono attualmente sospese dalla partecipazione a qualsiasi competizione UEFA, fosse autorizzata a fare offerte per ospitare un torneo sul proprio territorio".

Italia in pole per il 2032. A questo punto, aumentano le possibilità di vedere gli Europei nel nostro Paese tra dieci anni: l'Italia è infatti in corsa per EURO 2032 insieme a Russia e Turchia, che a sua volta concorre per il 2028 con il Regno Unito, candidato in maniera congiunta all'Irlanda.