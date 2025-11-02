La Verità - Cessione San Siro, diffida formale ai notai incaricati al rogito

Nella giornata di venerdì sarebbe dovuto arrivare il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Milan ed Inter, invece, riporta l’edizione odierna de La Verità, è arrivata una diffida formale ai notai incaricati, al Consiglio notarile e ai dirigenti comunali in un atto che cita chiaramente un “divieto legale di stipula”. Un altro ostacolo che si aggiunge ai già numerosi ricorsi e polemiche.