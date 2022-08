La Vezzali su Twitter: "Grave e inaccettabile disagio causato da Dazn. Presto un tavolo urgente per affrontare l'accaduto"

MilanNews.it

Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, ha twettato così nella mattinata di oggi in merito ai disservizi provocati nella giornata di ieri da Dazn: "Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a #DAZN, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la SerieA, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto".