La voglia di riscatto di Tomori: "Abbiamo l'opportunità per cancellare l'altra partita, non era il vero Milan e non ero io"

© foto di DANIELE MASCOLO

Queste le parole di Fikayo Tomori in conferenza stampa sul match di domani contro il Chelsea: "Se il Chelsea fa meno paura lontanto da Stamford Bridge? No. Vogliamo dare tutto sul campo, vogliamo vincere ogni partita. Abbiamo altra opportunità per cancellare l'altra partita: non era il vero Milan e non ero io. Dobbiamo imparare da settimana scorsa ed è importante per la crescita della squadra. Abbiamo opportunità di dimostrare che siamo squadra forte davanti ai nostri tifosi".