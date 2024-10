Lampi di vero Okafor: lo svizzero adesso va sfruttato di più

Primo successo stagionale in Champions per il Milan, che scaccia i fantasmi del doppio ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen con cui ha iniziato l'avventura nella rivista massima competizione continentale. Prova sicuramente non brillante per i rossoneri, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Fonseca ha poi saputo concretizzare le occasioni da gol create.

Un super Okafor, subentrato a Rafa Leao nella ripresa ha inciso subito in occasione del primo gol di Reijnders. Scatto bruciante e assist per l'olanede. Paulo Fonseca, dopo le risposte contro l'Udinese potrà ora contare su tutta la voglia e qualità dell'esterno svizzero rossonero, che quest'oggi ha messo a segno il primo assist in stagione.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia (38' st Thiaw), Tomori, Hernandez; Fofana (30' st Musah), Loftus-Cheek (15' st Okafor); Pulisic, Reijnders, Leao (15' st Chukwueze); Morata (30' st Camarda). A disp.: Sportiello, Torriani, Zeroli, Pavlovic, Terracciano. All.: Fonseca

Bruges (4-3-3): Mignolet; Seys (1' st Sabbe), Mechele, Ordonez, De Cuyper; Vanaken, Onyedika, Jashari (38' st Nielsen); Talbi (1' st Vetlesen), Jutglà (25' st Skov Olsen), Tzolis (25' st Skoras). A disp.: Jackers, Romero, Vermant, Spileers. All.: Hayen