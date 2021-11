Lancio di bottiglie in Stella Rossa-Midtjylland, finisce in ospedale l'assistente di Stankovic

Brutte notizie da Belgrado. Perché dopo la sconfitta contro il Midtjylland di ieri sera (0-1), i tifosi della Stella Rossa si sono prodotti in un lancio di bottiglie per cercare di raggiungere Tamas Brognar, arbitro della partita - durante la quale ha espulso ben due giocatori serbi - e presunto colpevole della sconfitta dei padroni di casa. Durante la pioggia di oggetti è stato colpito Federico Pannoncini, assistente atletico di Dejan Stankovic sin dal suo arrivo in biancorosso. Il preparatore è stato portato in ospedale dove, rassicurano, la sua vita non è in pericolo ma ha una frattura ossea e deve rimanere ricoverato.