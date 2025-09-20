Landucci a MTV: "I dettagli fanno la differenza, e questa sera siamo stati molto bravi da questo punto di vista"

Nel post partita di Udinese-Milan mister Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di Milan TV.

Quanta soddisfazione c'è?

"Lo snodo è passato questo, però martedì c'è un altro snodo, perché dobbiamo giocare come abbiamo giocato stasera. Non perché abbiamo giocato bene, perché secondo me abbiamo giocato bene, ma per lo spirito che ha messo in campo questa squadra. Dal primo all'ultimo che è entrato, chi è partito dall'inizio, e questa è la cosa più bella di stasera. A parte che chiaramente vinci 3 a 0 fuori casa, contro una squadra che era imbattuta, che aveva battuto l'Inter, il Pisa, aveva pareggiato la prima in casa. Lo sapevamo che era una partita difficile, noi non sottovalutiamo nessuno, e questo deve essere il nostro spirito. È stata veramente una bella risposta ed il merito è stato dei ragazzi".

Il Milan erano due anni e mezzo che non faceva tre clean sheet consecutivi

"Si, ma anche come prima è sempre merito dei ragazzi. Abbiamo chiaramente lavorato tanto su questo aspetto, perché secondo noi negli ultimi anni il Milan aveva preso un po' troppi gol, e abbiamo lavorato. Però abbiamo trovato un gruppo, una disponibilità massima. Quando lavori bene poi le cose vengono. Da rimarcare lo spirito di questa sera, mi hanno fatto passare una serata tranquilla, perché quando non c'è il mister aumentano le responsabilità. Abbiamo fatto un buon lavoro di gruppo, di staff. Però i giocatori, veramente. Il mister ha parlato anche oggi in albergo, li aveva pregati di questa cosa. Sono stati veramente bravi, il merito è soprattutto loro".

Quali sono gli aspetti su cui bisogna ancora migliorare?

"Bisogna continuare a lavorare. Bisogna guardare gli aspetti positivi, non solo quelli negativi. Io guardo quelli sono positivi. Martedì ci abbiamo un'altra partita, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento, sarà da dentro o fuori. Bisogna lavorare sempre e non trascurare niente, perché quando lasci qualcosa incosciamente le perdi".

Di cosa siete più contenti?

"I ragazzi si sono messi a lavorare con impegno. Tutte le cose positive si fanno solo col lavoro. Abbiamo trovato un gruppo molto sano, e siamo contenti, bisogna continuare a lavorare. Ora abbiamo fatto questa vittoria, martedì ne abbiamo un'altra. Lavorare partita dopo partita e non lasciare niente al caso. I dettagli fanno la differenza, e questa sera siamo stati molto bravi da questo punto di vista".