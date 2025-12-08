Landucci: "Pulisic? Bisogna ringraziare anche il dottor Mazzoni ed il suo staff"

Marco Landucci, vice di Max Allegri, ha parlato a Sky Sport al termine di Torino-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri.

Quattro vittorie su quattro, Allegri deve preoccuparsi?

“Oggi l’ho messa un po’ a rischio sta cosa (ride, ndr). Bene che il mister ci sia, mi sono un po’ rotto le scatole… Secondo me nel primo tempo ci aspettavano e siamo stati un po’ polli, invece di allargare siamo andati centralmente. Poi dopo il rigore e una ripartenza… Però bisogna elogiare questa squadra che non molla mai. Bisogna ringraziare lo staff tecnico ma anche i dottori, il dottor Mazzoni e il suo staff, perché ci hanno messo a disposizione Pulisic che era stato malissimo l’altro giorno. È venuto e ci ha dato una grossa mano mi sembra. Ma voglio rimarcare lo spirito della squadra, ha dimostrato ancora una volta di esserci e di lottare fino alla fine”.

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.