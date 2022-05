Lanzoni su Pioli: "Prima volta in vent'anni che c'è una canzone per l'amore dei tifosi verso un allenatore"

MilanNews.it

Il noto speaker rossonero Germano Lanzoni che accompagna con la sua voce tutte le gare casalinghe del Milan, è intervenuto con alcune dichiarazioni sull'edizione milanese del Corriere della Sera e ha detto la sua su Stefano Pioli e l'ormai celeberrima Pioli is on fire: "Per la prima vlta in vent'anni da speaker c'è una musica che non solo ingaggia tutto lo stadio per lanciare un allenatore ma che è proprio studiata per l'amore dei suoi tifosi. Per il modo di porsi di Pioli mai sopra le righe. Un educatore, non solo un allenatore".