Laporta ci riprova: “Faremo un altro ricorso, Var e arbitro hanno condizionato il risultato finale”

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Il derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona non è ancora finito, per lo meno fuori dal campo. Il verdetto sportivo invece è insindacabile, i catalani sono stati eliminati nonostante la vittoria di ieri sera per 2-1, vista la sconfitta di otto giorni fa per 2-0 nel proprio stadio. Uscendo dal rettangolo verde invece, il presidente Laporta non si arrende e, dopo essersi visto respingere il primo ricorso (LEGGI QUI), ha annunciato nelle scorse ore che è pronto ad esporne un altro. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

"Ci hanno respinto il primo e non capisco perché, ne faremo un altro. Chiunque dica che il Barcellona viene favorito dagli arbitri è senza vergogna. Nella partita d'andata non ci è stato concesso un rigore netto e abbiamo ricevuto un cartellino rosso per il fallo di Pau Cubarsi. Poi ieri sera, l'espulsione di Eric García è stata ingiusta. Koundé era lì, pronto a prendere la palla. Non era l'ultimo uomo. Inoltre, è stata una decisione sbagliata annullare il secondo gol di Ferran e c'era anche un rigore per Dani Olmo. Fermín ha preso un brutto taglio in faccia e a Musso non hanno dato nemmeno un giallo. Congratulazioni all'Atletico ma le decisioni di arbitro e Var sono state vergognose e hanno condizionato questo quarto di finale".