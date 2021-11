Laporta: "Il ritorno di Messi a Barcellona? Non lo escludo. Non si sa mai"

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Dani Alves rispondendo a una domanda sul possibile ritorno di Messi e Iniesta dopo quello del brasiliano: "Non lo escludo. È successo con Dani che ha già detto che l'età è solo un numero. Parliamo di due giocatori spettacolari. Non posso prevede il futuro e stanno ancora giocando. Li terremo sempre in considerazione, ma al momento hanno un contratto in corso con altre società. Nella vita non si sa mai".