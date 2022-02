Laudisa: "Al Milan piace De Ketelaere del Club Brugge, c'è un dialogo in corso"

Carlo Laudisa, giornalista, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti commentando le possibile mosse del Milan che rimane sulle tracce di due giocatori del Club Brugge per il mercato estivo: “Sono due i giocatori del Club Brugge che hanno rapito le attenzioni del Milan: Noa Lang e De Ketelaere. Il Milan ha seguito con grande attenzione Lang, ma la richiesta di 40 milioni di euro e la concorrenza del Liverpool stanno mettendo il freno a questa trattativa. Piano piano sta prendendo corpo il dialogo con De Ketelaere, che ha rinnovato fino al 2024 ma che vuole fare un salto di qualità. Il Brugge a gennaio ha chiesto altri 40 milioni di euro ma i suoi agenti stanno dialogando con il Milan. Ancora non c’è nulla, ma la sua giovane età, la sua qualità ed il prezzo abbordabile possono indicarlo fra i protagonisti del futuro. Molti lo vedono come un possibile erede di Ibrahimovic, dato che è dotato fisicamente e tecnicamente”.