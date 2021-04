Lazio avanti all'intervallo. Inizio shock, poi il Milan si scuote: ma il gol non arriva

Lazio in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Decide, per il momento, la rete di Correa al secondo minuto di gioco. Inizio shock per il Milan, che va sotto al pronti-via e sbanda pericolosamente per tutta la prima parte del match. I rossoneri, passata la "sbornia", guadagnano metri sul campo, creando più di un'occasione da gol con Calhanoglu, Saelemaekers e Mandzukic. I padroni di casa trovano il raddoppio in contropiede, ma il sigillo di Lazzari viene cancellato per un fuorigioco davvero millimetrico. Servirà una ripresa di tutt'altro spessore, il rischio è di buttare via la stagione in malo modo.