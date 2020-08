Lazio, è fatta per Reina: per lo spagnolo un biennale da 1,6 mln più bonus a stagione

Pepe Reina sarà presto un nuovo giocatore della Lazio: come riporta La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha infatti trovato l'accordo con il portiere spagnolo che firmerà un biennale da 1,6 milioni di euro più bonus a stagione. Vicina anche l'intesa con il Milan: i due club stanno discutendo se chiudere l’affare con una cessione ad un prezzo basso oppure se optare per la rescissione contrattuale del giocatore con il club di via Aldo Rossi.