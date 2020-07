Lazio, Immobile in tribuna: prima volta in stagione e decima in assoluto

L'ammonizione rimediata col Torino gli costerà tanto: questa sera Ciro Immobile guarderà la sua Lazio dalla tribuna. Una veste insolita, quella da tifoso, per il bomber biancoceleste che ha tra le sue vittime preferite proprio il Milan. Sarà strano non vederlo in campo, non è una cosa usuale: sarà la prima volta in questa stagione.La decima volta (in quattro anni) che squalifiche o infortuni lo costringono a dare forfait in Serie A. Tuttavia c'è un dato positivo: come riporta la rassegna di Radiosei, nei 9 precedenti senza di lui in campo sono arrivate 4 vittorie, tre pareggi e 2 sole sconfitte. Riporta il sito lalaziosiamonoi.it