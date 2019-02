Lazio, Inzaghi: "Corsa Champions? Ancora presto per guardare la classifica, serve grandissima continuità"

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della corsa Champions League che vede in corsa anche la Lazio: "Sarà determinante il modo in cui affronteremo gara dopo gara. È ancora presto per guardare la classifica: ci saranno scontri diretti, periodi meno buoni per tutte le squadre. Servirà grandissima continuità".