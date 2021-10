Lazio, Lotito sta con Sarri: "Serve tempo per abituarsi al nuovo modo di giocare"

Come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, Claudio Lotito, Presidente della Lazio, si è recato a Formello per parlare alla squadra dopo il crollo nel match contro il Verona. Lotito ha ricordato ai suoi giocatori che Maurizio Sarri è una sua scelta e non tornerà indietro semmai ci fossero dubbi. Le parole di Lotito sono state: “Non ci sono dicotomie fra me e il mister, tutte chiacchiere. Serve solo tempo per abituarsi a un nuovo modo di giocare”. Dunque il numero 1 laziale ha smorzato le polemiche dopo l’avvio di stagione balbettante dei biancocelesti.