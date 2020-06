Lazio, Lotito studia la app per il tifo da casa: applausi e fischi tramite smartphone

Dopo l'idea delle sagome da esporre all'Olimpico nel corso delle partite interne della Lazio, ora Claudio Lotito sta studiando insieme a un fisico la programmazione di un app per trasmettere in tempo reale il tifo laziale, con applausi, cori e anche fischi, seguendo l'esempio lanciato da un applicazione già studiata in Germania. Il dubbio è legato al possibile effetto ritardato rispetto alle azioni stesse ma c'è la volontà di provare a portare a termine questo programma visto che non è ancora il caso di spingere per un ritorno, almeno parziale, dei tifosi allo stadio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.