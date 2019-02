Lazio-Milan 0-0 al primo tempo: palla gol per Immobile, Piatek mai servito

Primo tempo difficile per il Milan, costretto spesso a difendere al cospetto di una Lazio decisamente più in palla. Rossoneri col freno tirato: mai pericolosi, senza idee, più volte imprecisi in fase di impostazione. Meglio i biancocelesti, che vanno vicinissimi al gol con Immobile. Altra buona chance per Milinkovic-Savic, che sfiora il palo con un destro dal limite. Non pervenuto Suso, mai servito Piatek se non con palloni sporchi. Da segnelare anche l'uscita di Kessié per infortunio: al suo posto Calhanoglu.