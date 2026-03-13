Lazio-Milan è anche Allegri vs Sarri: i precedenti tra i due allenatori

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Domenica sera i rossoneri di Massimiliano Allegri saranno ospiti della Lazio di Maurizio Sarri. Non sarà solo una sfida tra le due squadre ma anche tra i due allenatori che possiamo definire molto differenti nei loro stili di gioco. Inoltre Sarri è stato il sostituto di Max alla Juventus, anche se le avventure dei due allenatori non sono state minimamente comparabili. Ricorderete bene tutti che nonostate lo scudetto vinto, l'allenatore napoletano non è mai entrato veramente nel cuore dei tifosi e della società, tant'è che venne esonerato dopo solo un anno.

I PRECEDENTI - Essendo due allenatori presenti da tempo immemore in Serie A, sono parecchie le partite nelle quali si sono sfidati. Ed il bilancio, che vedrete poco sotto, è praticamente in parità. In 21 partite, sono state 12 le vittorie di Allegri, 5 i pareggi e 10 le sconfitte. Numeri che dimostrano la capacità di questi due allenatori, anche se come detto con due filosofie opposte, e dimostrano anche la difficoltà della partita di domenica sera.