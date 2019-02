Lazio-Milan, Il Giornale: "Che occasione: finale senza la Juve"

La grande occasione. Dopo quattro stagioni di dominio assoluto - scrive il quotidiano Il Giornale - la Juventus ha mollato la Coppa Italia, strappata alternativamente alla Lazio (2015 e 2017) e al Milan (2016 e 2018). Così biancocelesti e rossoneri hanno la possibilità di andarsi a prendere il trofeo. Elliott ha bene in testa l’obiettivo stagionale, ovvero il quarto posto, ma la Coppa Italia resta comunque un trofeo e Gattuso non vuole la sciare nulla per strada. Eliminando la Lazio, l’eventuale avversaria in finale sarà una tra Fiorentina e Atalanta, due squadre che giocano bene a calcio ma che non sono certo la Juventus.