Lazio, Milinkovic-Savic continua a non voler rinnovare

Il Mondiale in Qatar non ha migliorato la valutazione di Sergej Milinkovic-Savic, da anni un grande interrogativo alimentato dalle dichiarazioni del presidente Lotito che ha parlato anche di richieste da 120 milioni. Cifre fuori mercato, soprattutto dopo le sue prestazioni in Coppa del Mondo. I biancocelesti pensano a un rinnovo di breve durata con l'inserimento di una clausola, lui invece non ha nessuna intenzione di prolungare e ha un accordo in scadenza tra 18 mesi. Il rischio di andare a scadenza è molto alto, con squadre come Juventus e Milan da sempre interessate, ma anche con l'Arsenal in Premier che sembra pronto a muoversi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.