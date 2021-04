Lazio, obiettivo Pobega per il centrocampo. Ma il rossonero piace anche all'estero

Tommaso Pobega nel mirino della Lazio. Il centrocampista di proprietà del Milan, attualmente in prestito allo Spezia, può diventare un obiettivo concreto per rinforzare la mediana della squadra 2021/2022 secondo quanto scrive LaLazioSiamoNoi.it. Il vero ostacolo è però il Milan che detiene il controllo sul cartellino del giocatore: Pobega infatti è approdato in Liguria in prestito con diritto di riscatto, ma controriscatto a favore dei rossoneri che hanno ricevuto manifestazioni d'interesse anche da club come Leicester ed Eintracht.