Lazio, oggi l'incontro fra Luis Alberto e Tare. Il Milan resta in attesa

Dopo che settimana scorsa, Luis Alberto, non ha risposto alla convocazione per il raduno a Formello della Lazio, oggi lo spagnolo è atteso a Roma dove incontrerà, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il DS laziale, Igli Tare. Il club utilizzerà la linea dura con il calciatore, infliggendogli una multa. Se arriveranno le scuse da parte di Luis Alberto al gruppo, allora sarà reintegrato, altrimenti no. Un faccia a faccia decisivo per decidere il futuro del giocatore, su cui il Milan ha meglio gli occhi dopo l’addio di Hakan Calhanoglu.