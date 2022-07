Lazio, piace Marcelo: il brasiliano chiede 2,5 milioni a stagione. Per lui era stata fatta anche l'ipotesi Milan

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Lazio si sta pensando a Marcelo come colpo per il ruolo di terzino sinistro. L’ex Real Madrid, ora svincolato, sarebbe un’ottima risposta alla Roma che nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo di Dybala. I biancocelesti hanno già avviato i primi contatti con gli agenti del calciatore, che gradirebbe l'ipotesi di giocare nella squadra allenata da Sarri. Marcelo chiede 2,5 milioni di euro netti a stagione per tre anni, un investimento che sarebbe molto importante visto il budget della Lazio. Per questo la società sta facendo valutazioni approfondite sulle condizioni atletiche del calciatore, che nell'ultima stagione ha disputato appena 18 gare per un totale di soli 811 minuti.