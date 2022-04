Lazio-Romagnoli, c'è il nodo ingaggio. L'alternativa è Ferrari del Sassuolo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio e Alessio Romagnoli non hanno ancora trovato l'accordo per l’ingaggio a parametro zero del capitano del Milan di queste ultime stagioni. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Tempo, dopo l'ultimo summit tra i dirigenti biancocelesti e l'entourage del giocatore andato in scena a Formello circa 10 giorni fa, il presidente laziale, Claudio Lotito, ha formulato una proposta da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Tale offerta sarebbe lontana dalle richieste del difensore classe 1995, il quale chiede 3,5 milioni a stagione. Ecco che allora la Lazio sta iniziando a valutare possibili alternative. L’altro nome sul taccuino di Igli Tare è Gian Marco Ferrari del Sassuolo.