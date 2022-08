Lazio, Tare: "Luis Alberto non si muove. Giocherà qui anche in questa stagione"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Luis Alberto non si muoverà. Giocherà con la maglia della Lazio anche in questa stagione". Lo dice, dai microfoni di Sky Sport, il ds della squadra biancoceleste Igli Tare intervistato a margine della partita contro il Bologna. "E' una Lazio che si avvicina alle richieste dell'allenatore, ma questa stagione nasce da quanto fatto in quella passata - dice ancora Tare -. Forse siamo andati anche oltre rispetto al progetto che avevamo pensato, erano previsti sei acquisti ma ne abbiamo fatti otto e sono cambiati 14 giocatori nell'anno solare. L'allenatore potrà trasmettere il proprio gioco nel miglior modo possibile". Ma non servirebbe un mancino da schierare come terzino sinistro? "Ogni scelta che abbiamo fatto è stata condivisa con Sarri - risponde Tare -. La squadra è molto competitiva anche così, ci sono varie soluzioni e siamo contenti per questo". Ma Sarri è soddisfatto per il mercato? "Sì, abbiamo fatto tutto insieme a lui. Siamo una squadra molto giovane, l'età media è stata abbassata di oltre tre anni: quando si fanno tanti cambi, serve un po' di tempo. Vincere aiuta a vincere, abbiamo una grande occasione e un grande pubblico al nostro fianco". (ANSA).