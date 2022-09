Le condizioni di Rebic, Pioli: "Ha tanto dolore, non riesce a muoversi"

MilanNews.it

Mister Pioli, intervenuto a DAZN nel post partita di Sampdoria-Milan 1-2, ha parlato delle condizioni fisiche di Divock Origi ed Ante Rebic:

Sulle condizioni di Rebic e Origi: "Molto difficile per mercoledì. Ante ha tanto dolore, sta facendo cure, ma non riesce a muoversi. Divock? Origi ha una cosa piccola e non credo ci sia mercoledì, speriamo invece per domenica. Però abbiamo altre alternative. Caratteristiche come quelle di Leao c'è lì ha un po' Rebic solo".