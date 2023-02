Le due facce di Ibra, non ci sarà in Champions ma torna ad allenarsi (in parte) con il gruppo

MilanNews.it

Come anticipato da MilanNews.it (QUI) e ripreso oggi da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic è stato escluso dalla lista Champions per scelta sì tecnica ma comunque ragionata e concordata tra tutte le parti in causa: giocatore, allenatore e dirigenza. Ciononostante lo svedese è comunque tornato a farsi vedere, almeno in parte, in gruppo: ieri, come riportato QUI da MilanNews.it, Zlatan ha svolto la prima parte della sessione con la squadra. Un primo segnale concreto sulla via del suo recupero.