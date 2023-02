MN - Milanello, Ibra ha svolto la prima parte dell'allenamento odierno in gruppo

Fonte: Vitiello-Mazzara

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva un'importanza notizia da Milanello dove il Milan si è allenato questa mattina: Zlatan Ibrahimovic ha infatti svolto la prima parte della seduta odierna in gruppo (riscaldamento e torello). Successivamente il centravanti svedese si è staccato dai compagni e ha proseguito il suo programma personalizzato. Erano oltre otto mesi che Ibra non lavorava sul campo insieme al resto della squadra rossonera.

Ovviamente si tratta solo del primo passo verso il ritorno in campo in gare ufficiali per il quale però servirà ancora qualche giorno. Nelle scorse ore, si è parlato di un possibile rientro contro il Torino (venerdì 10 febbraio) per mettere minuti nelle gambe in vista del match di Champions League contro il Tottenham, ma il numero 11 milanista non è stato inserito da Pioli nella lista UEFA e quindi chissà che il suo rientro in campo non slitti di qualche giorno. L'obiettivo è rientrare entro una quindicina di giorni.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara