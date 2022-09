Le elezioni di casa Milan: chi sceglierà Pioli al posto dei tanti infortunati?

MilanNews.it

È il giorno delle elezioni politiche in Italia, ma gli elettori non saranno gli unici alle prese con scelte importanti in queste ore... Oltre agli infortuni dei lungodenti Ibrahimovic e Florenzi, che rientreranno a gennaio 2023, Stefano Pioli in questa pausa nazionali sta facendo i conti con diversi altri problemi e dovrà presto scegliere con chi giocare le prossime importantissime sfide.



Verso l'Empoli

Rebic e Origi stanno cercando di recuperare dai rispettivi problemi post derby, mentre Calabria, Theo Hernandez, Kjaer, Maignan e Tonali sono alle prese con nuove grane in vista delle sfide della prima metà di ottobre. Per la sfida del "Castellani", prevista al rientro dalla pausa il 1 ottobre, il tecnico rossonero dovrebbe optare per Ballo-Touré a sinistra al posto di Theo, puntando sul recupero di Calabria (che in questi giorni sta svolgendio allenamento personalizzato) a destra con Dest carta d'emergenza. Kjaer sarà lasciato a riposo: al centro agiranno i titolari Tomori e Kalulu. Tonali dovrebbe farcela per la Toscana: in caso di forfait, probabilmente dovuto alla voglia di non rischiarlo, pronto Pobega. Davanti Rebic e Origi, in caso di recupero, partiranno certamente dalla panchina, pronti per Londra il mercoledì successivo.

Tegola Maignan

Già, Londra sponda Chelsea. Certa l'assenza a Stamford Bridge di Mike Maignan, il quale ha subito una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro in nazionale; al suo posto, già da Empoli, Ciprian Tatarusanu, che è stato anche inserito in lista Champions al fianco di Mirante. Difficile il recupero anche di Theo Hernandez, per la cui sostituizione vale lo stesso discorso scritto in precedenza.