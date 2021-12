Le giocatrici riceveranno un aumento di stipendio in criptovalute. La svolta della NWSL

Dagli Stati Uniti arriva una novità importante riguardante gli stipendi delle calciatrici. Nella giornata di ieri infatti la National Women’s Soccer League (NWSL) ha firmato un accordo pluriennale con la Voyager Digital Ltd., una delle piattaforme di criptovalute più importanti degli Stati Uniti.

La partnership, come si legge nel comunicato, prevede che una quantità significativa dell'investimento di Voyager nella lega venga utilizzata per finanziare singoli account crittografici per ciascun giocatore in lista nella NWSL. Ogni giocatrice avrà diritto a ricevere una parte uguale del fondo dei giocatori NWSL istituito da Voyager, depositato in un conto accessibile tramite l'app Voyager. Voyager fornirà inoltre ai giocatori della NWSL un'educazione finanziaria sulle criptovalute, comprese lezioni e strumenti chiave, per aiutare a sviluppare opportunità di crescita finanziaria a lungo termine per i giocatori potenzialmente anche dopo la fine della loro carriera agonistica.

Il CEO della NWSL Marla Messing ha commentato con entusiasmo questo accordo: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Voyager nella crescente lista di partner della NWSL, ognuno dei quali offre ai nostri club e giocatori un supporto cruciale mentre continuiamo a costruire un campionato in cui competono i migliori giocatori del mondo. - continua Messing - L'investimento di Voyager nella lega è particolarmente innovativo perché abbiamo progettato collettivamente la partnership per includere risorse finanziarie dirette per ciascuno dei nostri giocatori, nonché l'istruzione sui cambiamenti rivoluzionari in corso nelle risorse digitali".