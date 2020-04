Le grandi trattative del Milan - 1997, dal Psg arriva Leo: 18 miliardi per il brasiliano

Leonardo Nascimento de Araújo, meglio noto solo come Leonardo, è arrivato al Milan negli ultimi giorni di mercato nell’estate del 1997. Dopo mesi di trattative e di smentite, il club rossonero ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain sborsando 18 miliardi di lire, mentre il giocatore firmò un triennale da 3 miliardi ogni stagione. Operazione definita dall’amministratore delegato Adriano Galliani e dal direttore sportivo Ariedo Braida dopo un lungo corteggiamento, poi il blitz a Parigi per strappare il si della squadra francese che inizialmente chiedeva 22 miliardi di lire. Il 30 agosto 1997 l’annuncio a poche ore dalla chiusura del mercato. Al termine della riunione fiume a casa di Leonardo con il presidente del Psg, Adriano Galliani rilasciò queste dichiarazioni: "La decisione di affrettare i tempi dell'affare l'abbiamo presa giovedì sera al termine della riunione di Lega. Leonardo era un obiettivo importante per tutta la società. Un gran giocatore che notammo già a Tokyo nella finale della Coppa Intercontinentale persa con il San Paolo. Quella sconfitta ci servì almeno a scoprire un gran talento”.

Il 9 novembre 1997, Leonardo, segnò il suo primo gol con la maglia rossonera: quel giorno, la squadra allenata da Fabio Capello affrontò il Brescia in un match valido per l'ottava giornata di Serie A e il brasiliano siglò una doppietta (2-1 il risultato finale per il Diavolo). Resta in rossonero fino al 2001 vincendo lo scudetto 1998-1999 da protagonista con 27 presenze e 12 gol. Negli anni successivi torna in patria giocando nel San Paolo e poi nel Flamengo. Poi un breve ritorno al Milan dall’ottobre 2002 al marzo 2003 quando si ritira definitivamente dal calcio per intraprendere la carriera da dirigente e talent scout. In Serie A Leonardo ha giocato 97 partite e segnato 22 gol.