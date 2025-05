MN - Cosa si salva del Milan? Ramaccioni: "Incredibile a dirsi, i derby"

Il Milan fuori dalle coppe europee è qualcosa che a inizio stagione era impensabile. Un fallimento figlio di scelte sbagliate che ha portato a un clamoroso epilogo. Ne abbiamo parlato con lo storico dirigente rossonero Silvano Ramaccioni. Ecco le sue parole a MilanNews.it: QUI L'INTEGRALE.

Fonseca prima, Conceiçao dopo. Non è cambiato nulla in campo

"La discontinuità è stata la condizione generale della stagione: ogni volta che c'era una partita che poteva cambiare la stagione hanno perso. Penso a quella di Bologna in campionato, al Bologna in Coppa Italia. Le partite decisive di Champions. E certe sconfitte in campionato che hanno compromesso la stagione dall'inizio, penso ad esempio a Parma alla seconda giornata".

C'è qualcosa da salvare?

"Incredibile a dirsi, ma i derby. Nient'altro".